Пандемия «Лыжню России» не отменит

«Лыжня России» в этом году пройдет без массового забега – но получить заветную шапочку и прийти в качестве болельщика можно. Обо всех нюансах грядущего мероприятия на видеоконференции рассказал заместитель начальника управления Физической культуры и спорта Василий Трохимчук: «В этом году из-за пандемии в регламент будут внесены коррективы. В частности, будут проводиться только спортивные забеги – массовые забеги исключены.

В программу мероприятий входит десять забегов, ориентировочно – по 15 минут. Возраст участников ограничен 64 годами. Ориентировочное время проведения мероприятия – с 14:00 до 17:00. После этого объект станет доступным для всех желающих покататься по лыже-роллерной трассе со своим инвентарем. Все участники смогут получить шапочки и номера – возможно, это хоть в какой-то мере позволит придать мероприятию атмосферу спортивного праздника».

В спортивных забегах примут участие 400 спортсменов из Сургута, Сургутского района и Нефтеюганска. Все спортсмены получили медицинский пропуск.

Несмотря на отсутствие массового забега, прийти на соревнования можно в качестве болельщика, хоть и без удобств: «Объект не закрывается, на него можно попасть (болельщикам). Но лыже-роллерная трасса не имеет зрительских мест. Трасса проходит в лесном массиве. До стартовой и финишной зоны какое-то ограниченное количество людей попасть сможет», — рассказал чиновник.

Событие состоится 13 марта на объекте «Спортивное ядро» сургутского микрорайона «35а».