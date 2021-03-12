Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Традиционный вопрос о том, куда сходить на выходных и как провести свободное время с семьей решится сам собой – достаточно посмотреть мероприятия, представленные в этой афише. Кстати, не забудьте маску перед выходом!

Суббота, 13 марта

Мастер-класс «Весна в кармане»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 11.00/13.00/15.00.

Кружок «Очумелые ручки» продолжает работу. В этот раз Сургутский художественный музей приглашает вас принять участие в мастер-классе по созданию цветочной композиции в смешанной технике.

Справки и запись по телефону – 51-68-11. Стоимость: дети до 18 лет – 150, взрослые – 250 рублей.

Онлайн-лекция «Одна триллионная секунды – это очень много»

Место проведения: проспект Ленина, 35, Интеллектуальный клуб, группа ЮНТИ. Время: 18:30.

В этот раз на лекции обсудят вопросы физики: каких рекордов в изучении сверхбыстрых явлений достигли ученые? Когда мы сможем снять фильм про движение отдельного электрона в молекуле? Об этом расскажет Иван Оладышкин, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород).

Телефон для справок – 8 (3462) 711-201. Мероприятие пройдет в смешанном формате. Вход свободный.

Бэби-спектакль «Как страусенок друзей искал»

Место проведения: улица Энгельса, 11, театр актера и куклы «Петрушка». Время: 10:00.

В этот раз юным зрителям предлагают посетить Африку и вместе со смелым Страусенком узнать об окружающем мире, найти верных друзей и окунуться в незабываемое путешествие по солнечному материку.

Телефон для справок – +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: от 300 до 500 рублей.

Воскресенье, 14 марта

Концерт «Я не могу иначе…»

Место проведения: улица Энгельса, 18, Сургутская филармония. Время: 17:00.

Концертная программа посвящена 75-летию со дня рождения народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой. Самые известные произведения исполнят музыканты местного ансамбля «Ларец» в аккомпанементе солистки Татьяны Браун.

Телефон для справок – 8 (3462) 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей.

Представление «Этно-CODE»

Место проведения: улица Островского, 16А,ЦКиД «Камертон». Время: 19:00.

Вот и наступила Масленица. Пока вспомнить наши древние традиции – сжечь чучело, спеть старинную песню, потанцевать. Ощути зов предков! В этом поможет коллектив «Летучего театра».

Телефон для справок – +7 (3462) 38-05-92. Вход по принципу «плати сколько хочешь».

Праздник «Солнцеворот на Купеческой»

Место проведения: улица Просвещения, 7, «Купеческая усадьба».

Гостям музея расскажут о знаменитых праздниках прихода весны – православной Масленицы, мусульманского Навруза и хантыйского Вороньего дня – одного из самых почитаемых праздников народов ханты и манси. Гости не только прослушают увлекательную лекцию, но и смогут узнать рецепты приготовления традиционных для этих праздников блюд.

Телефон для справок и заявок – 24-44-72 (мероприятие проводится по предварительным заявкам). Количество участников ограничено.