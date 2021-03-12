Югорский фонд капремонта провел проверку по факту некачественного ремонта дома в Сургуте

В многоквартирном доме на Бажова, 3/1 в результате некачественного ремонта пострадало имущество жильцов. В Новый год здание осталось буквально без крыши, из-за чего квартиры верхнего этажа оказались залиты водой. О проблеме стало известно во время онлайн-эфира на тему «Управдома». Разобраться в ситуации поручили лично замгубернатору Югры Андрею Зобницеву.

Сегодня во время онлайна с Натальей Комаровой, посвященного строительству жилья в Югре, этот вопрос вновь вытянули на поверхность. До 5 марта требовалось провести проверку качества выполнения ремонта Югорским фондом, функций технического заказчика по факту срыва сроков. О ее результатах отчиталась генеральный директор ЮФКР Елена Дарибабина: «По итогам служебной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности куратор, который осуществляет надзор за этим домом, и его руководитель. Подрядчику направлена претензия, но окончательный размер штрафной неустойки и тех санкций, которые будут предъявлены подрядной организации – это ООО «ИТЭК», – будут уточнены после завершения работ по дому».

Ремонт пострадавших квартир выполнит провинившийся подрядчик – работы, по желанию собственников, проведут в теплое время года.

На Бажова, 3/1 также запланировано обновление фасада с утеплением. По информации фонда, сроки ремонта, установленные договором, подрядчик сорвал. Однако все работы обещают выполнить до окончания установленного времени – 1 мая 2021 года. Тогда приемная комиссия, в состав которой войдут и жильцы дома, оценит качество выполненного ремонта.