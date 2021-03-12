Дело о хищении 30 миллионов рублей у участников долевого строительства в Сургуте передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении больше 30 миллионов рублей у участников долевого строительства в Сургуте. Потерпевшими по нему проходят 40 человек.

«Следствием установлено, что в период с 2016 года по май 2018 года обвиняемые заключали с гражданами договоры уступки права требования по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов. При этом сами договоры долевого участия в строительстве фактически не заключались, регистрацию в соответствующем органе не проходили, денежные средства по ним в адрес застройщика не перечислялись. Аналогичным образом один из обвиняемых похищал денежные средства граждан при заключении договоров уступки права требования на нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

По делу проходят двое обвиняемых. По данным издания «Правда УрФО», речь идет о главе строительных компаний ООО «Новострой» и ООО «Салаир» и риелторе. Им грозит наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Кроме того, потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба. Обвиняемые частично возместили ущерб на сумму свыше 3,4 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.