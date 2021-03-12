Сотрудник МВД отвез сургутянина к месту с закладкой, сам положил находку тому в карман, обыскал и задержал

Бывшему оперуполномоченному транспортной полиции из Сургута вынесли обвинение. Сотрудник Сургутского ЛО МВД России обвиняется сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством).

В феврале прошлого года полицейский задержал гражданина, который искал в городе «закладку» с наркотиками. Решив не ждать, пока мужчина найдет свой «заказ», оперуполномоченный сам отвез того нужному к месту, сам отыскал ее и положил в карман задержанного, после чего мужчину отвезли на железнодорожную станцию, обыскали и изъяли находку. В отношении гражданина возбудили уголовное дело за хранение наркотических средств.

Месяцем позже, в апреле 2020 года, этот же полицейский, найдя наркотики у другого гражданина, вымогал у того 15 тысяч рублей. Получив деньги, оперуполномоченный высыпал часть наркотика на землю, уменьшив объем вещества.

Скоро уголовное дело будет направлено в Сургутский городской для рассмотрения по существу.