СМИ прочат Юрию Важенину отставку с поста сенатора

Сенатор от Югры, член комитета по экономической политике Юрий Важенин осенью 2021 года может покинуть Совет Федерации РФ. Об этом 12 марта сообщает РБК.

В беседе с корреспондентом siapress.ru Юрий Важенин не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. «Может да, а может нет. Я не буду комментировать это», - коротко сказал он.

По данным федерального издания в рамках ежегодной ротации верхнюю палату парламента также могут оставить член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 91-летний Николай Рыжков и представитель законодательной ветви Алтайского края 61-летний Сергей Белоусов. Потенциально после осенних выборов в Госдуму в верхней палате может смениться около половины сенаторов.