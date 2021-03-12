Здание в Сургуте на Университетской станет новым общежитием СурГУ

Девятиэтажное здание на Университетской, 35 в Сургуте станет новым общежитием для студентов СурГУ. Дом был выкуплен правительством Югры. В ближайшее время ему официально будет присвоен статус общежития. В доме имеются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, уже обставленные необходимой для проживающих мебелью, оборудованы кухни и санузлы. А в холле первого этажа появится полноценное общественное пространство.

Потребность вуза в новом объекте для размещения приезжих обучающихся в последнее время только нарастает: за комфортным жильем на время учебы выстроилась очередь из 700 человек. В университете учатся студенты из 37 регионов страны и иностранные граждане.

«Мы предполагаем в ближайшее время заселить сюда 410 студентов. 11 комнат оборудованы для проживания инвалидов. Здесь будут жить молодые ученые, семейные пары будем размещать на 9 этаже. Наша задача – сейчас проработать технологические вопросы, систему обслуживания. Надеемся в апреле уже заселить студентов», – рассказал ГТРК «Югория» ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок.