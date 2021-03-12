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​СурГУ обзаведется новым общежитием для иногородних студентов

Здание в Сургуте на Университетской станет новым общежитием СурГУ

​СурГУ обзаведется новым общежитием для иногородних студентов
Фото: 2 ГИС

Девятиэтажное здание на Университетской, 35 в Сургуте станет новым общежитием для студентов СурГУ. Дом был выкуплен правительством Югры. В ближайшее время ему официально будет присвоен статус общежития. В доме имеются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, уже обставленные необходимой для проживающих мебелью, оборудованы кухни и санузлы. А в холле первого этажа появится полноценное общественное пространство.

Потребность вуза в новом объекте для размещения приезжих обучающихся в последнее время только нарастает: за комфортным жильем на время учебы выстроилась очередь из 700 человек. В университете учатся студенты из 37 регионов страны и иностранные граждане.

«Мы предполагаем в ближайшее время заселить сюда 410 студентов. 11 комнат оборудованы для проживания инвалидов. Здесь будут жить молодые ученые, семейные пары будем размещать на 9 этаже. Наша задача – сейчас проработать технологические вопросы, систему обслуживания. Надеемся в апреле уже заселить студентов», – рассказал ГТРК «Югория» ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 403, комментариев: 4
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 11:29
Кто строил "девятиэтажное здание на Университетской, 35"?
Местный Iriska
не нравится
Сегодня в 11:34
Действительно, кто?)
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:09
Сибпромстрой, конечно.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:21
За студентов можно порадоваться. Великолепное общежитие «замутило » Правительство ХМАО из нового жилого дома. Однако есть вопросы. С одной стороны Правительство ХМАО «борется» с проблемой переселения из ветхого и аварийного жилья и только к 2023 году ожидается «победа». С другой стороны ПравительствоХМАО щедрой рукой выкупает жилой дом с полноценными квартирами для переоборудования его под студенческое общежитие. Но друзья! На протяжении всего времени существования СурГУ постоянно тратятся бюджетные средства для обеспечения проживания иногородних студентов в Сургуте. Помнится первым был трехлистник на Рабочей. Я не против строительства новых общежитий. Нужно построить его, если требуется ещё одно общежитие для студентов, аспирантов или преподавателей (если таковые ещё есть). Но нужно было бы профинансировать строительство именно комфортабельного студенческого общежития. Может быть в том же проектируемом студенческом кампусе. Однако приспосабливать жилой дом под общежитие? Это уж слишком расточительно, когда не расселены сотни семьи из ветхого жилья. Вопрос второй. Судя по географии мест откуда прибыли студенты для обучения в СурГУ это половина страны и даже зарубежные «гости». И вероятно обучаться они приехали на бюджетных места. Если это так, то нашему СурГУ необходимо было бы повысить статус свой до федерального университета и получать финансирование как из федерального, так и из регионального бюджета. С другой стороны для реформы ВУЗов Сургута и других городов региона ещё десять назад лет Наталья Владимировна Комарова назад предложила схему объединения всех ВУЗОВ Югры в ЮГОРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Путём объединения трёх-четырёх университетов: СурГУ, СурГПИ, ЮГУ, Нижневартовского ГПУ. То есть все существующие университеты становились бы филиалами ЮГОРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. Но ректора не готовы были к такой реформе и инициатива заглохла. Хотя проблема привлечения в регион инвестиций в образование существует. В случае объединения финансирование состояло бы из федерального бюджета+ регионального бюджета Югры. Привлечение денег федералов за счёт объединения ВУЗОВ стоят, казалось бы, выше местечковых интересов ректоров Югорских ВУЗов. Да и статус повысился бы до Федерального Университета. Взять ту же Тюмень. Там всё-таки «сподобились» обьединить Тюменский нефтегазовый университет и Архитектурно-строительную академию ( а может быть и Университет) в НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ) «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Почему же в Югре нельзя сконцентрировать действующие университеты в единый кулак для решения более масштабных научных и исследовательских и образовательных задач и стать ведущим ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ СТРАНЫ.
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