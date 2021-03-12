В Сургуте жители пожаловались на неоправданную подачу тепла в их дома

Сургут немного оправился от затяжных крепких морозов. С приходом весны столбики термометров побежали вверх. При этом коммунальщики, что были на страже тепла в квартирах сургутян во время морозов, и сегодня слабины не дают. Однако сургутяне выразили недовольство, переживая за свой карман – чересчур горячие батареи. «Температура батарей в доме не меняется уже несколько недель. В морозы высокая температура была оправдана, но в марте стало значительно теплее, а батарей греют как при -40°. При теплой погоде на улице нам опять начислят квартплату как при морозах», – пишет в своем обращении на портал «Твой Сургут» Антон.

В свою очередь представитель мэрии ответил, что в доме, о котором идет речь, отсутствует автоматизированный узел для регулировки подачи тепла, поэтому она производится на центральном тепловом пункте. При этом специалист утверждает, что отопление соответствует нормам: «Городские тепловые сети 10 марта в присутствии представителя УК произведены замеры параметров теплоносителя в жилом доме №37/2 по пр. Мира, в результате замеров установлено, что параметры на тепловом узле соответствуют температурному графику».

Также в мэрии добавили, что установка автомата для управления теплом – это действенный способ экономии. Однако решение о его установке должны принимать сами собственники на общем собрании.

Ранее siapress.ru писал, что рост сумм за отопление в квитанциях горожан в зимние месяцы связан непосредственно с сильными морозами. Специалисты департамента городского хозяйства говорят, что способы сэкономить есть, однако не каждая система отопления позволяет установить общедомовые приборы учета.