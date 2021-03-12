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​Греют как при -40: сургутянам стало жарко в квартирах

В Сургуте жители пожаловались на неоправданную подачу тепла в их дома

​Греют как при -40: сургутянам стало жарко в квартирах
Фото: pixabay.com

Сургут немного оправился от затяжных крепких морозов. С приходом весны столбики термометров побежали вверх. При этом коммунальщики, что были на страже тепла в квартирах сургутян во время морозов, и сегодня слабины не дают. Однако сургутяне выразили недовольство, переживая за свой карман – чересчур горячие батареи. «Температура батарей в доме не меняется уже несколько недель. В морозы высокая температура была оправдана, но в марте стало значительно теплее, а батарей греют как при -40°. При теплой погоде на улице нам опять начислят квартплату как при морозах», – пишет в своем обращении на портал «Твой Сургут» Антон.

В свою очередь представитель мэрии ответил, что в доме, о котором идет речь, отсутствует автоматизированный узел для регулировки подачи тепла, поэтому она производится на центральном тепловом пункте. При этом специалист утверждает, что отопление соответствует нормам: «Городские тепловые сети 10 марта в присутствии представителя УК произведены замеры параметров теплоносителя в жилом доме №37/2 по пр. Мира, в результате замеров установлено, что параметры на тепловом узле соответствуют температурному графику».

Также в мэрии добавили, что установка автомата для управления теплом – это действенный способ экономии. Однако решение о его установке должны принимать сами собственники на общем собрании.

Ранее siapress.ru писал, что рост сумм за отопление в квитанциях горожан в зимние месяцы связан непосредственно с сильными морозами. Специалисты департамента городского хозяйства говорят, что способы сэкономить есть, однако не каждая система отопления позволяет установить общедомовые приборы учета.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 439, комментариев: 3
Комментарии:
C Илья
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Сегодня в 10:05
В старом панельном доме вчера на ночь закрывал батареи и открывал окна потому что невозможно и это я живу на 5 этаже, т.е. самые холодные батареи. Спали с треями вентилируемыми окнами. Никогда такого не было и вот опять.
Iriska
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Сегодня в 10:58
Вызывала домой, проверили батареи лазерным прибором, сказали, что это норма. Кому нужны такие нормы, при которых дышать дома нечем?
Тоже открываем окна, ребёнок, если раскрывается ночью, на утро с соплями, потому что сквозняк. Нос уже не знаю чем капать, сухая слизистая, увлажнители воздуха от нашей воды ломаются за полгода.

Зато счета за отопление приходят "мама, не горюй!" Потому и топят так, и нормы такие установили.
Есть ещё вариант "холодные батареи", и потом "вам не угодишь!"
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:34
Из комментариев видно, что тепла в город производят много. Это очень хорошо. Плохо когда жалуются на недостаток тепла. Банальная истина. Но вывод серьезный. Концессия ГТС в городе не нужна. А нужно улучшит систему распределения этого тепла от теплопунктов. Требуется автоматизированной системы регулирования температуры теплоносителя в каждом доме. А это уж забота УК и жильцов дома.
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