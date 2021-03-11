Более 300 жителей Сургута высказали свои пожелания об изменении в системе общественного транспорта

В первой неделе марта закончилось голосование по КСОТ, однако итоги стали известны только сейчас. Более 300 сургутян внесли свои предложения и замечания. Самые популярные из них были представлены на брифинге для журналистов:

Проезд общественного транспорта по улице Есенина.

Оставить дачные маршруты без изменений.

Оставить маршруты 12, 10, 24, 26, 69 без изменений.

Создание дополнительных маршрутов по улицам Захарова, Каролинского, Индустриальная.

Исключить маршруты, пролегающие через парк Сайма (№1, №4, №5А).

Увеличить количество транспорта к поселку Дорожный.

Представители мэрии уточнили, что больше всего местные жители беспокоились об эстакаде, которая должна была пройти через Сайму. Чиновники заверили, что ее не будет.

«С учетом предложений и пожеланий разработчик доработал схему. Заработает она уже со следующего года. Новые маршруты будут вводиться постепенно, параллельно с этим администрация планирует обновлять автопарк городских автобусов и отказаться от «маршрутных такси», – сообщил заместитель градоначальника Николай Кривцов.

Отметим, что полную картину можно будет увидеть позже, когда новый план со всеми учтенными замечаниями будет согласован. На реализацию проекта выделено порядка 10 миллионов рублей. Более подробно о КСОТ можно узнать, посмотрев эфир siapress.ru.