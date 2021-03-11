16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4996   EUR  87,7585  

Новости

Больше новостей
Уход Алексея Жердева из администрации Сургута — это для города…
Комментировать
0
Оцените работу Алексея Жердева на посту замглавы Сургута!
Комментировать
0
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?
Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?
Комментировать
0
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?

Да, проезды более важны 57.2%

Нет, должны быть и проезды, и арт-резиденция 39.1%

Не знаю 3.8%

Всего голосов: 320

Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?

Да 29.7%

Нет 58.4%

Не знаю 11.8%

Всего голосов: 279

Комментировать
1
Больше опросов

Эстакады не будет: подведены итоги голосования по КСОТ

Более 300 жителей Сургута высказали свои пожелания об изменении в системе общественного транспорта

Эстакады не будет: подведены итоги голосования по КСОТ
фото: Администрация Сургута

В первой неделе марта закончилось голосование по КСОТ, однако итоги стали известны только сейчас. Более 300 сургутян внесли свои предложения и замечания. Самые популярные из них были представлены на брифинге для журналистов:

  • Проезд общественного транспорта по улице Есенина.
  • Оставить дачные маршруты без изменений.
  • Оставить маршруты 12, 10, 24, 26, 69 без изменений.
  • Создание дополнительных маршрутов по улицам Захарова, Каролинского, Индустриальная.
  • Исключить маршруты, пролегающие через парк Сайма (№1, №4, №5А).
  • Увеличить количество транспорта к поселку Дорожный.

Представители мэрии уточнили, что больше всего местные жители беспокоились об эстакаде, которая должна была пройти через Сайму. Чиновники заверили, что ее не будет.

«С учетом предложений и пожеланий разработчик доработал схему. Заработает она уже со следующего года. Новые маршруты будут вводиться постепенно, параллельно с этим администрация планирует обновлять автопарк городских автобусов и отказаться от «маршрутных такси», – сообщил заместитель градоначальника Николай Кривцов.

Отметим, что полную картину можно будет увидеть позже, когда новый план со всеми учтенными замечаниями будет согласован. На реализацию проекта выделено порядка 10 миллионов рублей. Более подробно о КСОТ можно узнать, посмотрев эфир siapress.ru.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:33, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мусорная реформа: что в итоге? Сергей Полукеев // ONLINE 1582
  2. ​В районе ЧП под Нижневартовском не рекомендуют гулять по льду Оби 1320
  3. ​СМИ: Ребенок, едва не утонувший в бассейне сургутской школы, умер 1073
  4. ​Югорчанам рассказали, где пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса 1044
  5. В Сургут, в Сургут! 1013
  6. ​В Сургуте на пожаре погибли два ребенка 1010
  7. ​В Югре провели первую операцию по пересадке сердца // ФОТО 18+ 959
  8. ​В Югре прививки от коронавируса поставили почти 35 тысяч человек 794
  9. ​Строительные войны 771
  10. Россия избежала национальных проблем, однако нас накрыла волна возрастной дискриминации 749
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 7496
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6356
  3. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 5770
  4. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 5696
  5. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5632
  6. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4533
  7. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 3752
  8. ​Крыши нижневартовских домов очистили после привлечения прокурора 3647
  9. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись фура, грузовик, легковушка и полицейский УАЗ. Сообщается о погибшем 3537
  10. Филатов может пошутить над собой — это хорошо. Но странно, что на инаугурацию не приехала Комарова 3464
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20672
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13685
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12417
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10792
  5. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9115
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8667
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8102
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8036
  9. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7612
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7577

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика