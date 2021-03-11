Без света могут остаться более 33 тысяч неплательщиков по всей Тюменской области

42 миллиона рублей — таков долг сургутян одному из поставщиков электроэнергии — АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Считали только неплатежи физических лиц: компания обслуживает потребителей на всем Тюменском Севере — от Ямала до юга Тюменской области. На этой территории порядка 33 тысяч человек накопили 853,6 миллиона рублей долгов.

Сургут здесь не в лидерах: самыми необязательными признаны жители Тюменского района с 88 миллионами рублей задолженности и Тюмени с 76 миллионами.

В Югре в поле зрения энергетиков попали также нефтеюганцы, няганцы и жители Кондинского района.

На рост долгов повлияло несколько факторов, в том числе и мораторий на штрафные санкции по отношению к неплательщикам — он длился в течение коронавирусного 2020 года. Сейчас он отменен, напоминает заместитель генерального директора компании Александр Левченко: «С 1 января 2021 года, если потребители несвоевременно или не полностью вносят оплату, снова начисляем пени, а в случае отказа погасить накопившуюся задолженность спустя месяц после получения уведомления, вынуждены вводить ограничения режима потребления электроэнергии», — говорит энергетик.