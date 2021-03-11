Власти Сургута озвучили причину закрытия бассейнов в школах и садах

Родители сургутских школьников и детсадовцев стали сообщать о закрытии бассейнов в образовательных учреждениях. Решение руководителей организаций образования сделать плавание «сухим» совпало по времени с инцидентом в школе №31, где во время урока плавания чуть не утонул ученик. Сегодня стало известно о смерти девятилетнего мальчика.

Тем не менее, в департаменте образования сургутской администрации сообщили, что изменения в работе плавательных бассейнов связаны с введением новых санитарных требований: «Во время учебных занятий плаванием должно быть присутствие медицинской сестры. Это может быть фельдшер, имеющий среднее профессиональное образование. Он обязан находиться на протяжении всего процесса в плавательном бассейне. Сегодня ряд руководителей образовательных организаций приняли решение до трудоустройства работников, медицинских сестер перевести занятия в формат «сухого» плавания, либо другой двигательной активности».

В некоторых школах, где уже появились специальные медицинские сотрудники, возобновляют водные процедуры. Сейчас потребность образовательных учреждений в медработниках большая, но в ближайшее время вопрос пообещали решить и вернуть традиционные уроки плавания повсеместно. На работу бассейнов повлияли и карантинные мероприятия, закрытие отдельных классов, групп по ОРВИ и гриппу, уточнили в мэрии.