Ученик 31-й школы Сургута скончался спустя месяц после того, как чуть не утонул в бассейне

Февральский инцидент с девятилетним учеником сургутской школы №31, едва не утонувшим в бассейне на уроке плавания, закончился трагедией: сегодня мальчик умер. Об этом сообщило информагентство «К-Информ».

Напомним, что о несчастном случае siapress.ru писал 3 февраля: «Во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали первую помощь на месте, до приезда скорой помощи», — тогда прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что мальчик был госпитализирован и находился в коме.

Директор школы подала в отставку — по данным СТВ, вместо Оксаны Басистюк обязанности руководителя исполняет ее заместитель Анастасия Барбарошие; а двум учителям физкультуры, на уроке которых произошла трагедия, предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».