Центральная городская библиотека празднует юбилей

У книг — праздник: 20 лет назад в этот день в Сургуте открылось новое здание Центральной городской библиотеки на Республики. Шесть читальных залов и прочие помещения оформили оригинально — для каждого разработали собственный дизайн.

Горожане старания оценили: «За первый месяц работы библиотеки было выдано 3400 новых читательских билетов, десять тысяч книг на дом и примерно столько же — в читальных залах библиотеки!» — вспоминают работники учреждения.

Вспомнить есть что: сургутяне опустошили полки до такой степени, что начали жаловаться на нехватку книг — притом что в фонде было порядка ста тысяч экземпляров.

«Впервые в Сургуте в Центральной библиотеке была внедрена система безопасности фонда (штрих-кодирование книг, защитные ворота в залах), пластиковый читательский билет со штрих-кодом, — говорят о нововведениях сотрудники библиотеки. — В зале каталогов можно было воспользоваться не только традиционным карточным, но и электронным каталогом; во всех читальных залах библиотеки для посетителей были установлены компьютеры».

Сегодня библиотека — это не только книги на руки и в читальных залах, но и серьезная культурная жизнь: экскурсии, выставки и прочие мероприятия: «За 20 лет Центральная библиотека стала настоящим домом для любителей чтения, интеллектуального, познавательного досуга, тем самым «третьим домом», где всегда ждут и куда возвращаются».