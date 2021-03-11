Пожилая сургутянка отдала мошенникам больше миллиона рублей

В Сургуте полицейские ищут злоумышленников, которые обманули 75-летнюю жительницу города. Женщина перевела мошенникам больше миллиона рублей.

«Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок с московского номера от неизвестного человека, который представился сотрудником следственного комитета РФ и пояснил, что правоохранители задержали группу мошенников, занимающихся распространением некачественных лекарственных препаратов. Лже-сотрудник сообщил, что гражданке положена компенсация за приобретенный ранее товар. Будучи уверенной в достоверности предоставляемой злоумышленником информации, женщина несколько раз совершила операции по переводу денежных средств со своей банковской карты для оплаты комиссии за получение «компенсации», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Женщина совершила пять транзакций по разным платежным системам на общую сумму более миллиона рублей на различные банковские счета. После этого злоумышленники перестали выходить с ней на связь.

Напомним, в 2020 году жертвами онлайн-мошенников стали более семи тысяч жителей Югры. Общей ущерб превысил полмиллиарда рублей.