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​В Сургуте на пожаре погибли два ребенка

Следователи и прокуратура начали проверку после гибели двух детей на пожаре в сургутском СОТ «Здоровье»

​В Сургуте на пожаре погибли два ребенка
Фото предоставлено администрацией Сургута

В четверг, 11 марта, на пожаре в СОТ «Здоровье» в Сургуте погибли два ребенка - девочка 2012 года рождения и мальчик 2015-го. В причинах произошедшего разбираются следователи и прокуратура. В администрации Сургута выразили готовность оказать всю необходимую помощь семье погибших на пожаре детей.

«Брат и сестра проживали там с мамой и бабушкой. Все являются гражданами Киргизии. На момент пожара дети находились в доме одни. В настоящее время с мамой работают медики, женщине оказывается вся необходимая помощь», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации города Олег Пухтеев заверил, что вопрос размещения мамы и бабушки будет решен: «Им будет предоставлена квартира маневренного фонда, она готова к заселению. Также достигнуты договоренности с руководителем кыргызской диаспоры в Сургуте об оказании дополнительной помощи семье. Сегодня в администрации города пройдет заседании КЧС, где при необходимости будут приняты дополнительные решения об оказании помощи семье».

Сообщение о пожаре в дачном доме на улице Брусничная поступило в 9.22. Пожарные прибыли на место через 18 минут. К этому моменту кровля дома уже обрушилась. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. Ликвидировать огонь удалось к 10.09.

В пресс-службе окружного СУ СКР подчеркнули, что на телах погибших детей нет внешних признаков насильственной смерти. Известно, что их обнаружили возле окна.

Проверку начала и прокуратура Сургута. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, в том числе матери, допустившей оставление детей без присмотра. Кроме того, будет проверена законность и своевременность действий в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и иных контролирующих служб», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 404, комментариев: 0
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