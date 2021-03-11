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​В Сургуте в припаркованном авто хранилось почти четыре кило наркотиков

Контрабандисты завезли в Югру крупную партию наркотиков

​В Сургуте в припаркованном авто хранилось почти четыре кило наркотиков
Фото: 86.мвд.рф

В Пять-Яхе задержали двух мужчин, причастных к контрабанде наркотиков. Часть зелья парни возили при себе, основной груз хранили в припаркованном возле съемной квартиры в Сургуте.

«На улице Первопроходцев города Пыть-Яха сотрудники полиции остановили транспортное средство «Тойота Камри», в салоне которого находились двое мужчин 1995 и 1997 годов рождения. В ходе проведения личного досмотра у водителя был обнаружен и изъят фольгированный сверток со светлым кристаллообразным веществом внутри. 72 аналогичных свертка были обнаружены и у пассажира. Последующая экспертиза показала, что изъятое является наркотической смесью, содержащий a-PVP. В дальнейшем от фигурантов поступила информация о том, что они хранят в автомобиле, припаркованном возле съемной квартиры в Сургуте, аналогичное вещество. При проверке информация подтвердилась и, сотрудниками полиции обнаружили картонную коробку с наркотическим средством общей массой более 3,8 кг», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Но и это были не все находки. Один из подозреваемых хранил у себя дома в Тюмени 224 грамма грибов, которые содержал наркотический активный компонент – псилоцин. Задержанные признались, что собирались сбыть запрещенные вещества через тайники-закладки.

Парни арестованы на два месяца. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» и «контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

Ранее в Сургуте были задержаны трое мужчин, у которых также изъяли четыре килограмма запрещенных веществ.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 246, комментариев: 0
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