В Сургуте из-за юного лихача в автоаварии пострадала маленькая девочка

В среду, 10 марта, на перекрестке улиц Островского, Бажова и Студенческая в Сургуте столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадала 6-летняя девочка.

По предварительным данным, виновником аварии стал 18-летний водитель, управлявший автомобилем Mitsubishi Lancer. Он выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с Kia Ceed и Toyota Corolla.

«При столкновении пострадала 6-летняя пассажирка Kia. Ребёнок находился в детском автокресле», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.