В новом перинатальном центре Сургута оборудовали зал для телемедицины и консилиумов

Новый сургутский центр охраны материнства и детства пополнился специальным залом для телемедицины. Процесс монтажа всего необходимого оборудования закончился накануне. Об этом сообщают представители компании-подрядчика.

Отмечается, что зал рассчитан на 120 мест – помещение можно использовать также под проведение совещаний и консилиумов, учебных занятий для студентов. Всего специалисты смонтировали 14 плазменных панелей диагональю 46 дюймов, установили аудиосистему и три персональных компьютера со специальным программным обеспечением.

«Технологии телемедицины позволяют существенно повысить качество медицинского обслуживания, особенно в условиях пандемии. Новый конференц-зал позволит проводить дистанционные консультации и консилиумы с участием ведущих специалистов центра, быстро обмениваться информацией с коллегами из разных регионов и обеспечивать дистанционное обучение персонала», – сообщили в пресс-службе организации.