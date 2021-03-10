«Леруа Мерлен Сургут» откроется 11 марта

В четверг, 11 марта, в Сургуте откроется для посетителей строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Об этом в личном блоге сообщил региональный директор компании Ян Боже.

«Это был такой долгожданный, и не только для меня, проект «Леруа Мерлен»! Но он того стоил! Не чужой мне город Сургут, да и всё ХМАО, много моих знакомых и друзей уже завтра получат доступ к комфортному и вдохновляющему ремонту», - сообщил он днем 10 марта.

Онлайн-магазин «Леруа Мерлен Сургут» работает с конца февраля.

Французская сеть должна была зайти на сургутский рынок весной 2019 года, однако открытие переносилось несколько раз по самым разным причинам.