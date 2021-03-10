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​В Сургуте аэродром «Боровая» станет частью ДОСААФ России

Евгений Барсов подписал соглашение с ДОСААФ – аэроклуб «Барсы» станет частью госструктуры

​В Сургуте аэродром «Боровая» станет частью ДОСААФ России
Фото: siapress.ru

Аэродром «Боровая» станет частью добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Соответствующее соглашение с представителями общества подписал депутат думы Сургута Евгений Барсов, который является владельцем аэродрома и президентом федерации самолетного спорта Югры.

В октябре 2020 года аэродром посетил председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, от которого и поступило предложение о коллаборации. Он отметил, что на базе аэродрома выросли чемпионы России и международных соревнований. Этот союз откроет новые перспективы для развития малой авиации в Югре и подготовки летчиков.

Также идейный вдохновитель проекта надеется, что это решение избавит аэродром от угрозы сноса, а его самого от нескончаемых судов с администрацией Сургута. Подробно о перипетиях этой борьбы и новом статусе аэродрома «Боровая» мы поговорим сегодня в студии siapress.ru.

«Я рад, что мы становимся частью ДОСААФ. Это даст и нам, и Сургуту, и Югре новые возможности и масштаб. С учетом того, что до сих пор мы не смогли достигнуть понимания с городской администрацией, которая неустанно подает иски на снос аэродрома, несмотря на то, что в суде мы их неоднократно выигрывали, мы очень надеемся, что после вхождения аэроклуба в ДОСААФ власть пересмотрит свои позиции, и желания преследовать государственную структуру ДОСААФ отпадет само собой. В конце концов, развитие спорта, поддержка молодежи, честь города и округа – это наши общие задачи» – рассказал Евгений Барсов.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 459, комментариев: 0
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