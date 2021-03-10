В администрации Сургута вновь кадровые перестановки

Еще один чиновник из свиты градоначальника объявил о сложении своих полномочий. Алексей Жердев с 12 марта уходит в отпуск с последующим увольнением 23 марта. Соответствующее заявление уже подписано.

Напомним, Алексей Жердев в должности заместителя главы Сургута работал с ноября 2018 года. Он фактически был правой рукой бывшего градоначальника Вадима Шувалова. Сам чиновник прибыл в Сургут из Костромской области, где с 2010 по 2015 год являлся депутатом Костромской областной думы, был председателем комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии. В администрации Сургута ему была вверена сфера обеспечения безопасности городского округа и его населения.

Свой уход прокомментировал сам Алексей Жердев: «Предложение о новом месте работы поступило около месяца назад. Оно не связано с госслужбой. Пока могу сказать, что жить и трудиться буду в Сургуте. Хочу поблагодарить жителей города, вместе с которыми мы успешно реализовали множество проектов, Вадима Шувалова за то, что дал мне возможность проявить себя и оказал доверие. Отдельное спасибо Андрею Филатову, который предоставил мне возможность продолжить работу в проектах администрациии города, но я принял решение связать дальнейшую жизнь с другой сферой деятельности».