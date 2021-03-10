Артем Кириленко в новом статусе заместителя главы Сургута встретился с журналистами

Бывший парламентарий Артем Кириленко рассказал о своем первом рабочем дне в администрации. Встреча с журналистами прошла 9 марта. Однако официальное назначение на должность состоялось 6 марта. Новоиспеченный чиновник рассказал, что праздничные дни прошли весьма динамично. Было время влиться в работу. Рассказал Кириленко и о своей миссии на высоком посту: «За то время, которое я здесь проработаю, хотелось бы, чтобы количество инвестиций в Сургуте увеличивалось, чтобы предприниматели и инвесторы чувствовали себя здесь комфортно, защищенно, не испытывали каких-то излишних административных барьеров. Это в глобальном смысле основные задачи, с которыми предстоит планомерно и долго работать».

Также предполагается, что назначение Артема Кириленко на должность заместителя градоначальника снимет нагрузку с других замов, которым приходилось брать на себя решение вопросов финансово-экономического блока.

Рабочий день после праздников выдался насыщенным. В частности, со своим новым заместителем глава Сургута Андрей Филатов уже успел обсудить насущный вопрос благоустройства набережной Оби и источников финансирования. Пока публичных заявлений замглавы делать не готов: «Вопрос необходимо глубже проработать». Напомним, что во время онлайн-встречи сургутян с губернатором тема благоустройства набережной и парка в районе Черного мыса поднималась. Наталья Комарова поручила главе Сургута в кратчайшие сроки определиться с источниками финансирования.