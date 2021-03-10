Женщины из сургутской колонии-поселения отпраздновали 8 Марта грустным фильмом

Женщины из колонии-поселения участка при ЛИУ-17 УФСИН России по ХМАО-Югре отпраздновали Международный женский день походом в кино. Но фильм был отнюдь не из легких для морального восприятия - картина «Сестренка» рассказывает о семье, взявшей под опеку девочку-сироту. Мальчик Ямиль, внимая наказу отца, ушедшего на фронт, начинает заботиться о девочке Оксане, как о родной сестренке, и вместе они переживают тяготы войны вдали от цивилизации. Во всяком случае, об этом можно судить по трейлеру.

Однако рейтинги у фильма крайне высокие, и отзывы положительные. Неудивительно, что среди всего обилия ныне вышедших картин была выбрана именно эта. «Мы организовали данный выезд с целью патриотического воспитания, а также для пропаганды семейных ценностей в виде поощрения осужденных с положительной характеристикой. Многие из них вообще никогда не были в кинотеатре, для них это еще один шаг для социализации и подготовки к освобождению», — объясняет заместитель начальника учреждения Павел Третьяков.

Кинопоказ состоялся в рамках соглашения между кинотеатром и региональным пенитенциарным ведомством на безвозмездной основе.

Организаторы мероприятия заявляют, что этот киносеанс – не последний. Уже сейчас запланирован выезд в кинотеатр осужденных с детьми. Так они проведут выходной день с родственниками.