Сургутянин выехал на встречку и спровоцировал аварию с участием нескольких авто

В Сургуте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, накануне утром водитель «Грейт Волл» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Итогом маневра стало столкновение сразу четырех автомобилей: «Грейт Волл», «Рено», «Хендая» и «Лексуса». Водитель «Рено» получил травмы.

Всего за восьмое марта по всей Югре сотрудники Госавтоинспекции задержали 13 водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, двоих задерживали в этом состоянии не впервые. 16 водителей оштрафовали за выезд на «встречку», 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

За минувшие сутки в Югре произошло четыре ДТП, в результате которых травмировались также четыре человека.