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​В Сургуте произошло массовое ДТП

Сургутянин выехал на встречку и спровоцировал аварию с участием нескольких авто

​В Сургуте произошло массовое ДТП
Фото: pixabay.com

В Сургуте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, накануне утром водитель «Грейт Волл» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Итогом маневра стало столкновение сразу четырех автомобилей: «Грейт Волл», «Рено», «Хендая» и «Лексуса». Водитель «Рено» получил травмы.

Всего за восьмое марта по всей Югре сотрудники Госавтоинспекции задержали 13 водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, двоих задерживали в этом состоянии не впервые. 16 водителей оштрафовали за выезд на «встречку», 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

За минувшие сутки в Югре произошло четыре ДТП, в результате которых травмировались также четыре человека.


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Сегодня в 09:10, просмотров: 419, комментариев: 0
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