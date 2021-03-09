Эксперты не выявили связи между замором рыбы в Сургуте и разливом нефти в Оби

Сургутяне обнаружили замор рыбы в Оби. Картину, где в полынье видно задыхающуюся и плавающую «кверху брюхом» рыбу, сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. Его автор, комментируя происходящее, связывает явление с аварией, произошедшей накануне на Оби в районе Нижневартовска. Там в результате прорыва продуктопровода произошел разлив ШФЛУ. Возгорание на ледовой поверхности произошло 6 марта.

Так, президент авиационного спортивно-технического клуба «Полет» Сергей Шевчик, обнаруживший замор рыбы, сообщил, что место уже обследовали специалисты Рыбнадзора. К месту находки проследовали вместе с «заявителем». По словам эксперта, массовая гибель рыбы вызвана естественными причинами и не связана с произошедшей аварией. «На первый взгляд это следы обыкновенного природного замора. Мы взяли несколько особей рыбы и пробы воды, чтобы отправить на экспертизу. Если исследования покажут, что там химикаты в жабрах рыб и образцах воды, то тогда уже будем делать выводы и выявлять источник», – рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания округу по Югре Владислав Михайленко.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что 8 марта специалистами Госрыбцентра на месте аварии были собраны образцы водных биоресурсов: «Изъятая рыба будет направлена на экспертизу на предмет наличия в тканях и органах следов углеводородов, которые могут привести к гибели водных биоресурсов». Результаты исследования станут известны примерно через 10 дней.

Тем временем, эксперты Ростехнадзора назвали возможные причины аварии на подводном продуктопроводе ШФЛУ ПАО «СИБУР Холдинг». Ранее официальный представитель ведомства поставил под сомнение отсутствие угрозы окружающей среде.