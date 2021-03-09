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Сургутяне обнаружили замор рыбы в Оби после разлива нефтепродуктов

Эксперты не выявили связи между замором рыбы в Сургуте и разливом нефти в Оби

Сургутяне обнаружили замор рыбы в Оби после разлива нефтепродуктов
Скрин: Сергей Шевчик

Сургутяне обнаружили замор рыбы в Оби. Картину, где в полынье видно задыхающуюся и плавающую «кверху брюхом» рыбу, сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. Его автор, комментируя происходящее, связывает явление с аварией, произошедшей накануне на Оби в районе Нижневартовска. Там в результате прорыва продуктопровода произошел разлив ШФЛУ. Возгорание на ледовой поверхности произошло 6 марта.

Так, президент авиационного спортивно-технического клуба «Полет» Сергей Шевчик, обнаруживший замор рыбы, сообщил, что место уже обследовали специалисты Рыбнадзора. К месту находки проследовали вместе с «заявителем». По словам эксперта, массовая гибель рыбы вызвана естественными причинами и не связана с произошедшей аварией. «На первый взгляд это следы обыкновенного природного замора. Мы взяли несколько особей рыбы и пробы воды, чтобы отправить на экспертизу. Если исследования покажут, что там химикаты в жабрах рыб и образцах воды, то тогда уже будем делать выводы и выявлять источник», – рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания округу по Югре Владислав Михайленко.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что 8 марта специалистами Госрыбцентра на месте аварии были собраны образцы водных биоресурсов: «Изъятая рыба будет направлена на экспертизу на предмет наличия в тканях и органах следов углеводородов, которые могут привести к гибели водных биоресурсов». Результаты исследования станут известны примерно через 10 дней.

Тем временем, эксперты Ростехнадзора назвали возможные причины аварии на подводном продуктопроводе ШФЛУ ПАО «СИБУР Холдинг». Ранее официальный представитель ведомства поставил под сомнение отсутствие угрозы окружающей среде.


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09 марта в 20:09, просмотров: 448, комментариев: 4
Комментарии:
йося
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09 марта в 20:52
Это явление называется загар, и происходит каждый год практически на всех реках и озёрах и чем зима холодней тем сильнее проявляется это явление, это не плохо и не хорошо это природа, так было всегда и так будет всегда и все эти сопли давайте спасать природу всего лишь сопли, ни на что не влияющие.
А кому то лишний раз хочется обратить на себя внимание и заработать дешёвую популярность.
Albert Leonov йося
не нравится
09 марта в 21:00
Потом скажут: выловили все браконьеры!!!!!
Они виноваты что рыбы нет!
Mobii йося
не нравится
09 марта в 22:04
а, ну, ок, ничего страшного в разливах нефти нет, пусть шаромыжники сибура спят спокойно
Alkonowa1ow
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09 марта в 22:56
Если речь идёт о 700 тоннах ШФЛУ то что за проблема для Оби. Лучше следили за тем сколько попадёт в ОБЬ от складируемого на полигонах снега. А там в сточных водах вся таблица Менделеева. Здесь разовый выброс. Который ликвидирован. И контролируется тщательно от Нижневартовска и ниже по Оби на 200 км. Если найдут следы то СИБУРу грозит нехилый штраф. Однако вряд ли найдут.
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