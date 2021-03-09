К 8 марта в Сургут доставили 13 тонн цветов

К Международному женскому дню в Сургут из разных городов доставили почти 13 тонн цветов. Об этом рассказала пресс-служба городской авиагавани.

«В период с 1 по 8 марта аэропорт Сургута принял 12,7 тонн цветов! Поставки шли с аэропортов Москвы (Внуково и Шереметьево), а также с Санкт-Петербурга и Краснодара», - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году букеты в городах Югры подорожали, в среднем, на 20-30 процентов. По данным ТК «Югория», самые дешевые цветы можно было купить в Сургуте и Нижневартовске. Здесь цена одного тюльпана составляет 60-70 рублей. В Белоярском, Березовском районах и Радужном один тюльпан стоит дороже 130 рублей.

Ранее санитарные врачи страны рассказали о цветах, которые ни в коем случае нельзя ставить в одну вазу.