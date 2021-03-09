В феврали сургутянки родили на 41 ребенка меньше, чем за прошлый месяц

За февраль 2021 года в Сургуте родилось 572 малыша: 301 мальчик и 271 девочка. Это на 41 ребенка меньше по сравнению с показателями за предыдущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба «Центра охраны материнства и детства».

Однако, судя по предоставленным данным, в феврале появлялось на свет больше близнецов – двенадцать двоен против пяти. В этом же месяце зарегистрирована одна тройня.

«Доношенными оказалось 520 младенцев, раньше срока родились 52 ребенка. По статистике, пополнение в семье чаще всего было у тех женщин, которые рожали во второй раз. Меньше всего за этот период обратились многодетные – всего пять женщин родили пятый и более раз», – рассказали в пресс-службе «Центра охраны материнства и детства».