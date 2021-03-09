Артем Кириленко становится замглавы Сургута

Экс-заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко вступил в должность заместителя главы города: об этом он рассказал сегодня на первом брифинге в новом качестве. В частности Кириленко отметил, что работать начал с 6 марта, не сделав перерыва на выходные.

Отметим, что предложение возглавить финансовый сектор Кириленко получил от нового главы Сургута Андрея Филатова практически сразу после избрания последнего, однако не стал торопиться с ответом. Впрочем, вскоре Кириленко оставил пост в думе — он, кстати, останется вакантным до следующих выборов (они пройдут осенью этого года).