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​У главы Сургута новый зам. Да, это Артем Кириленко

Артем Кириленко становится замглавы Сургута

​У главы Сургута новый зам. Да, это Артем Кириленко
Фото: dumasurgut.ru

Экс-заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко вступил в должность заместителя главы города: об этом он рассказал сегодня на первом брифинге в новом качестве. В частности Кириленко отметил, что работать начал с 6 марта, не сделав перерыва на выходные.

Отметим, что предложение возглавить финансовый сектор Кириленко получил от нового главы Сургута Андрея Филатова практически сразу после избрания последнего, однако не стал торопиться с ответом. Впрочем, вскоре Кириленко оставил пост в думе — он, кстати, останется вакантным до следующих выборов (они пройдут осенью этого года).


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Сегодня в 14:32, просмотров: 779, комментариев: 5
Комментарии:
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:41
Сургут - странный город. В кресло заместителя сел человек с виду явно отмеченный гопниками. Таким как он раньше в 99 году говорили: "Иди сюда!". Кириленко не смел пройти просто так пройти мимо магазина "Москва" или на Чёрном мысу, в НГДУ.
Обули-раздели-залошили.
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 14:58
В СНГ за все время работы заместитель начальника отдела и это при большом админресурсе отца? Или решили талант приберечь для работы на благо жителей Сургута?Думаю, это должность тоже временная, так,что варягам стоит задуматься!
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:02
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ, НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Лубягин Игорь Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:14
Зачем вы стараетесь подлизаться? Вам от этого ничего не будет. Не берите пример с Губского.
Анатольевич
не нравится
Сегодня в 16:43
Такой же, как Медведев Д.А.
Как говорят от роли личности того или иного ЧЕловека зависит многое, эх увидим.
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