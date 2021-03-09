В Югре следователи ищут потерпевших от действий КПК «Югра»

Югорские следователи установили факт создания финансовой пирамиды в Сургуте. В ходе расследования выяснилось, что умышленно, из корыстных побуждений, неким гражданином была организована деятельность КПК «Югра». Его офис располагался на 30 лет Победы, 10, в помещение №6. Кредитный потребительский кооператив привлекал крупные суммы денег физических лиц. При этом выплата привлеченным ранее клиентам осуществлялась за счет новых «инвесторов». При отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности в основе такой оборот финансов является нелегальным.

«В настоящее время установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более 70 граждан, которым причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 30 млн рублей. Расследование данного уголовного дела продолжается», – сообщает УМВД Югры.

Уголовное дело возбуждено СЧ СУ УМВД России по Югре по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавших от деятельности этой фирмы ждут в следственном комитете Югры в Сургуте по адресу: улица Ленинградская, 3 или по телефону (3462) 24-01-98.