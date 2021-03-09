В Сургуте пройдут двухдневные соревнования по ездовому спорту

Открытый чемпионат и первенство по снежным дисциплинам ездового спорта «Югорская весна – 2021» пройдет 13-14 марта. На протяжении двух дней участники из Сургута и Сургутского района будут соревноваться в мастерстве управлять собачьей упряжкой. 13 марта каюры стартуют в Сургутском районе на территории горнолыжного комплекса «Каменный Мыс», финиш у ТРЦ «Сити Молл» в Сургуте. В следующий день соревнований трассу предстоит пройти в обратном направлении.

В программу включены следующие дисциплины:

Нарта спринт класс 2 собаки мужчины/женщины 2.2 км

Нарта спринт класс 4 собаки мужчины/женщины 15 км

Нарта спринт класс 6 собаки мужчины/женщины 15 км

Нарта спринт класс 2 собаки юниоры/юниорки (до 18 лет) 2.2 км

Нарта спринт класс 2 собаки юноши/ девушки (12– 14 лет) 2.2 км

Скиджоринг класс 1 собака женщины 15 км

Скиджоринг класс 1 собака мужчины 15 км

Скиджоринг класс 1 собака юниоры/юниорки (до 18 лет) 2.2 км

Скиджоринг класс 1 собака юноши/ девушки (12– 14 лет) 2.2 км

В мероприятии смогут принять участие и самые маленькие погонщики собак. 14 марта в 13.00 будут проходить мини-забеги «Хаски Детям». Заявки на детские старты принимаются до 12 марта. Заявки на участие в соревнованиях по основным дисциплинам организаторы – федерация ездового спорта Югры – ждут до 16.00 10 марта. Справки по телефону: 8-922-253-61-37.