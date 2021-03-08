Рыбакам запретили выходить на Обь из-за аварии в Нижневартовске

Рыбалка подождет: сургутян попросили не выходить на Обь после аварии, которая случилась на реке в Нижневартовском районе. Напомним, там вследствие порыва продуктопровода АО «СибурТюменьГаз» произошел разлив нефтепродуктов.

«Администрация города убедительно призывает всех жителей города до ликвидации последствий происшествия отказаться от рыбалки в акватории реки Обь, а также временно воздержаться от выхода на лёд реки Обь», — заявили сургутской администрации.

До 10 марта воду в реке возьмут для анализа содержания нефтепродуктов — забор образцов будет происходить в районе Сургута, Нефтеюганска и Мегиона.