Реконструкция сургутского ж/д вокзала начнется уже в марте, — Наталья Комарова

Новый ж/д вокзал — уже в ближайшей перспективе: реконструкция главных железнодорожных ворот Сургута стартует уже в марте. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова на недавнем онлайн-эфире. Глава региона напомнила, что строительство должна вести компания РЖД — и вскоре она объявит о начале работ.

Вопрос возьмет на контроль лично Комарова, которая пообещала к концу месяца наведаться в главный муниципалитет округа и представить проекты по вокзалам в нескольких муниципалитетах, включая сургутский. Заодно проверит, начали ли обновлять вокзал.

Напомним, что речи о реконструкции сургутского ж/д вокзала ведутся уже несколько лет — на сегодня уже есть представление, как он будет выглядеть, какие работы будут вестись. Начало реконструкции стопорили проблемы с подрядчиками: в марте 2020 года РЖД объявляло о поиске уже третьего по счету все предыдущие аукционы оканчивались ссорами конкурентов, которые по результатам торгов засыпали антимонопольщиков жалобами друг на друга.

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