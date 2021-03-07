В Сургуте в результате коммунальной аварии целый дом остался без горячей воды на несколько дней

В пятиэтажке по адресу Нагорная, 15 в результате аварии весь дом остался на праздничные выходные без горячей воды. Коммунальщики ликвидируют последствия порыва полотенцесушителя в одной из квартир. «Проснулся в пятницу, а в коридоре огромная лужа – из полотенцесушителя вода хлещет прямо в стену. Хорошо, что я был дома, позвонил в ЖЭУ, вызвал мастера. Сделали все быстро, зато теперь мы уже третий день сидим без горячей воды», – поделился с корреспондентом siapress.ru сургутянин, проживающий в этом доме.

В управляющей компании «ДЕЗ ВЖР», обслуживающей этот дом, собственнику пояснили, что сегодня, 7 марта, коммунальщики целый день работают на объекте. Каждый стояк отдельно развоздушивают, потому что замков очень много. Сегодня горячая вода должна появиться, рассказали жильцам в аварийной службе восточного ДЕЗа.