В Сургут вернутся контейнеры для сбора пластика

Сургутяне выступили за то, чтобы сортировать отходы. С предложением вернуть контейнеры для сбора пластика выступил экоактивист Оман Аушев. Его он озвучил губернатору Югры Наталье Комаровой во время ее общения с горожанами в прямом эфире.
«Считаю такой подход правильным. Насколько я знаю, в планах администрации установка контейнеров для пластика запланирована на март–апрель», – обнадежила глава региона сургутян. Власти муниципалитета эту информацию подтвердили.
Напомним, ранее в Сургуте на контейнерных площадках размещали оранжевые сетки для пластиковых отходов. Однако компания, что их установила и собирала мусор для переработки, была вынуждена свернуть дело.
Власти региона также рассказали о результатах пилотного проекта по раздельному сбору ТКО. Так, в рамках разработанной дорожной карты его запустили в апреле 2020 в Югорске, а в январе этого года подключили Нижневартовск и Урай. Однако пока результаты оставляют желать лучшего.
«Эксперимент в Югорске показывает, что граждане неохотно
разделяют отходы даже на две фракции: мокрую и сухую. Контейнеры, которые
приезжают с сухими фракциями, практически не имеют различий по морфологическому
составу с контейнерами с мокрой фракцией. Над этой проблемой мы работаем
совместно с регоператором и главами муниципальных образований, ведем
просветительскую работу. С учетом полученных данных мы определим способы
внедрения раздельного сбора отходов на территории всего автономного округа. А
следующим этапом планируется внедрение раздельного накопления ТКО в зонах
деятельности комплексных межмуниципальных полигонов для обработки, утилизации и
размещения ТКО с учетом сроков их ввода в эксплуатацию», – рассказал директор департамента
промышленности Югры Кирилл Зайцев.
Осенью 2021 такой полигон планируют ввести в эксплуатацию в Нефтеюганске. А до 2024 года должно появиться пять подобных площадок. Одна из них – в Сургуте.