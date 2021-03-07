В Сургут вернутся контейнеры для сбора пластика

Сургутяне выступили за то, чтобы сортировать отходы. С предложением вернуть контейнеры для сбора пластика выступил экоактивист Оман Аушев. Его он озвучил губернатору Югры Наталье Комаровой во время ее общения с горожанами в прямом эфире.

«Считаю такой подход правильным. Насколько я знаю, в планах администрации установка контейнеров для пластика запланирована на март–апрель», – обнадежила глава региона сургутян. Власти муниципалитета эту информацию подтвердили.

Напомним, ранее в Сургуте на контейнерных площадках размещали оранжевые сетки для пластиковых отходов. Однако компания, что их установила и собирала мусор для переработки, была вынуждена свернуть дело.

Власти региона также рассказали о результатах пилотного проекта по раздельному сбору ТКО. Так, в рамках разработанной дорожной карты его запустили в апреле 2020 в Югорске, а в январе этого года подключили Нижневартовск и Урай. Однако пока результаты оставляют желать лучшего.

«Эксперимент в Югорске показывает, что граждане неохотно разделяют отходы даже на две фракции: мокрую и сухую. Контейнеры, которые приезжают с сухими фракциями, практически не имеют различий по морфологическому составу с контейнерами с мокрой фракцией. Над этой проблемой мы работаем совместно с регоператором и главами муниципальных образований, ведем просветительскую работу. С учетом полученных данных мы определим способы внедрения раздельного сбора отходов на территории всего автономного округа. А следующим этапом планируется внедрение раздельного накопления ТКО в зонах деятельности комплексных межмуниципальных полигонов для обработки, утилизации и размещения ТКО с учетом сроков их ввода в эксплуатацию», – рассказал директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.



Осенью 2021 такой полигон планируют ввести в эксплуатацию в Нефтеюганске. А до 2024 года должно появиться пять подобных площадок. Одна из них – в Сургуте.