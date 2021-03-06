В 2021 году в ХМАО пройдет форум зоозащитных организаций

В 2021 году Сургут примет первый форум зоозащитных организаций. Об этом стало известно во время визита губернатора Югры Натальи Комаровой в центр помощи бездомным животным «Переправа». Дата проведения и круг участников на данный момент не обозначен.

Между тем, в окружном департамент общественных и внешних связей подчеркнули, что деятельность «Переправы» позволит успешно исполнить целевые показатели, установленные национальным проектом «Экология». Центр регулярно становится получателем грантов и субсидий. Сегодня здесь содержатся 65 животных, а всего под опекой движения 120 собак и 180 кошек.

«В ближайшее время на территории центра планируется создать дом волонтеров, в котором будут проводиться просветительские мероприятия, консультации по проблемам поведения животных, чипирование. Помимо этого, будут оборудованы вольеры для собак и кошек, тренировочные площадки и места для выгула животных», - добавили в департаменте.