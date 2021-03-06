Что сказала Наталья Комарова при первой встрече с новым главой Сургута Андреем Филатовым

В субботу, 6 марта, губернатор Югры Наталья Комарова работает в Сургуте. Одним из основных мероприятий в программе рабочей поездки стала первая встреча с новым главой города Андреем Филатовым. О проблемах и планах губернатор и градоначальник говорили более получаса, а началась встреча с шутки и напутствия.

«Как вас зовут? Андрей Сергеевич? Очень приятно, Андрей Сергеевич», - смеясь поприветствовала губернатор нового главу экономической столицы региона и перешла к серьезным темам.

Наталья Комарова и Андрей Филатов продолжили обсуждать вопросы, которые были подняты накануне на онлайн-встрече с сургутянами.

«Продолжая этот разговор, учитывая то обстоятельство, что вам сейчас на ходу нужно занять самое ответственное место и привести весь состав сургутян к намеченным целям в намеченные сроки и с должным качеством, готовьтесь, пожалуйста, что какое-то время я буду постоянно держать вас за руку или предлагать ее, потому что очень важно не потерять на переформировании ни время, ни качество, ни объемы», - предупредила губернатор.

Основными темами сегодняшнего разговора стали дороги, ветхое жилье, жилищные условия детей сирот и поддержка бизнеса в городе.

Напомним, что Андрей Филатов стал главой Сургута 27 февраля. За него отдали голоса 20 народных избранников из 22-х присутствовавших на 43 заседании думы города. Фоторепортаж с исторического события - здесь.