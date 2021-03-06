Наталья Комарова и Андрей Филатов обсудили дороги и ветхое жилье

В субботу, 6 марта, состоялась первая рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и нового главы Сургута Андрея Филатова. Они обсудили основные проблемы города и план работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной темой беседы стали ремонт дорог и переселение из ветхого и аварийного жилья. Так, в городе в этом году планируется отремонтировать 5,27 км дорог. Осенью должны завершить строительство съезда на улицу Геологическую и улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З», что разгрузит магистрали восточного и западного районов. Что касается аварийного жилья, в этом году планируют расселить более тысячи семей, и более чем 800 собственникам выплатить компенсации.

Также в ходе встречи стало известно, что в августе 31 ребенок-сирота получит ключи от квартир, а на поддержку малого, среднего бизнеса и самозанятых направят более 28 миллионов рублей.

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня работает в Сургуте. Она уже вручила окружные награды жителям города, а также посетила Центр цифрового образования детей «IT-куб».