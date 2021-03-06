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​В 2021 году в крупнейшем городе ХМАО планируют расселить 64 плохих дома

Сургут получит 2,2 миллиарда рублей на расселение людей из аварийного жилья

​В 2021 году в крупнейшем городе ХМАО планируют расселить 64 плохих дома
Фото: siapress.ru

В 2021 году Сургут получит 2,2 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Улучшить жилищные условия должны жители 64 домов. Об этом стало известно во время онлайн-встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с сургутянами, которая состоялась накануне. Жители города попросили главу региона усилить контроль за расселением людей из аварийного жилья и ускорить этот процесс.

В 2020 году на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья было выделено почти два миллиарда рублей. 634 семьи переехали в новые квартиры.

Переселенцам предлагают два варианта: переезд в новую квартиру с соответствующей квадратурой и денежная выплата. В прошлом году на покупку жилья сургутянам выплатили более 700 миллионов рублей.

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Сегодня в 10:33, просмотров: 256, комментариев: 0
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