В Сургутском городском суде «СеверСтрой-Недвижимость» пытается доказать непричастность арестованного дома к преступным схемам

В зале Сургутского горсуда строительная компания в очередной раз была готова отстаивать свою честь и доказывать непричастность арестованного имущества к преступлению. Ранее siapress.ru писал, что ООО СЗ «СеверСтрой-Недвижимость» оказалась в одной лодке с обманутыми дольщиками компании с похожим названием «СеверСтрой». Однако повторное рассмотрение ходатайства следователя о продлении ареста на жилой дом «СеверСтрой-Недвижимости» по проезду Тихий, 2, назначенное на 4 марта не состоялось. Причиной этого стало несоответствие судейского состава требованиям закона: ранее решение о продлении ареста судьи, участвовавшей в процессе, уже отменял апелляционный суд, поэтому она не имела право рассматривать дело повторно.

Как и почему произошла такая неразбериха с последним заседанием понять трудно. Участник процесса, предприятие которого ежедневно несет убытки в связи с наложенным арестом считает, что процесс намеренно затягивают и не хотят выслушать документальные аргументы собственника дома. Однако кто и с какой целью, не понятно. «Окружной суд дал установку рассмотреть дело повторно в ином составе суда, однако оно было передано тому же судье, но для чего – не понятно. Видимо, чтобы снова из-за формальности перенести суд», – заявляет Владимир Пикас.

Нескончаемая череда судебных процессов длится уже около года, собственник арестованного дома находится на грани банкротства, тем временем суд не хочет принимать во внимание доводы строителя.