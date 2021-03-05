Три дня подряд в Сургуте температура воздуха не будет опускаться ниже минус 15 градусов

Праздничные выходные в Сургуте обещают быть теплыми – так, вплоть до 8 марта столбики термометров не будут опускаться ниже минус 15 градусов. Об этом сообщает сайт прогноза погоды Гисметио.

Отмечается, что 6 и 7 числа будет малооблачно и пройдет небольшой снегопад, ветер не будет сильным. 8 числа практически весь день небо станет хмурым, а ветер усилится до 11 метров в секунду. Во вторник, 9 марта, и в среду, 10 марта, вновь вернутся морозы – раннее утро заставит горожан взбодриться температурой в минус 20.