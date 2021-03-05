В Сургуте поймали трех молодых людей, которые собрались продавать сильнодействующие вещества

Силовики задержали трех сургутян, которые пытались сбыть крупную партию запрещенных веществ. В автомобиле молодых людей нашли 47 флаконов и 28 блистеров с сильнодействующими препаратами.

Позже выяснилось, что в гараже злоумышленники хранили 260 полимерных флаконов с жидкостью общей массой порядка 262 грамм, 1400 капсул общей массой более 550 грамм, таблетки общей массой более 220 граммов. Общая масса запрещенки составляла четыре килограмма – товар горожане хотели сбыть.

«Подозреваемым, одному из которых 23 года, двум другим по 24, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Им может грозить лишение свободы на срок до восьми лет», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.