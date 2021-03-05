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​Новая власть пообещала решить вопрос благоустройства набережной Оби в Сургуте

Власти Сургута займутся поиском финансирования проекта благоустройства набережной Оби

​Новая власть пообещала решить вопрос благоустройства набережной Оби в Сургуте
Фото: Администрация Сургута

Сургутяне спросили у Натальи Комаровой, когда в городе появится благоустроенная набережная у Оби. Вопрос по обустройству парка в районе Черного мыса был уже практически решен. Инвестировать проект собиралась компания «Стройконсалтинг». Однако в связи с пандемией у концессионера возникли финансовые трудности, из-за которых ему пришлось отказаться от своих обязательств. Об этом siapress.ru писал в ноябре 2020.

Горожане эту тему не оставили. Во время общения в прямом эфире с губернатором был озвучен вопрос Киры Романовой: «Сургуту нужна красивая современная набережная на речпорту. Инвестора мы найти не можем. Пусть тогда инвестором выступит округ. Неужели нельзя найти деньги и благоустроить речные ворота Сургута. Вы же знаете, что в Белоярске с населением 17 тысяч человек есть новая благоустроенная набережная. Чем Сургут хуже?».

Губернатор, отвечая сургутянке, напомнила, что проект в Белоярском получил федеральные деньги, выиграв грант. Таким образом, финансирование проекта было трехуровневым. Текущую ситуацию решения этого вопроса прокомментировал глава Сургута Андрей Филатов: «Собираемся пойти по тому же пути – заключить концессионное соглашение. Разрабатывается конкурсная документация. Я пока поддержу этот путь, чтобы не останавливать его. Надеемся, что у нас получится сформировать условия, при которых концессионеру будет интересно зайти на этот проект. Я сейчас проработаю альтернативные варианты в части приоритетности. Оценим варианты участия в конкурсах. Постараемся найти максимально короткий путь, чтобы реализовать проект».


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Сегодня в 14:58, просмотров: 133, комментариев: 0
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