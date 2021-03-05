Студент СурГУ создал сайт, который должен помочь в выборе врача-специалиста по симптомам

Студент пятого курса Медицинского института Сургутского госуниверситета Абиб Аджатаев разработал сервис «Какой доктор ру». Ресурс должен помочь людям выбрать врача-специалиста на основе диагностики симптоматики заболевания, сообщает пресс-служба вуза.

Разработкой сайта студент занялся в апреле прошлого года. «Я специально создал такой алгоритм, в котором ты сначала выбираешь жалобы, а потом компьютер сам опрашивает по каждой жалобе, уточняя локализацию боли, ее интенсивность и прочее. Учитывая все ответы, система выдает соответствующий результат. Если что-то остается непонятным, пользователь может в любой момент бесплатно задать специалисту вопрос, который его беспокоит. Необходимо только ввести свое имя, электронную почту, на которую и будет выслан ответ, а также подробно расписать свой запрос в специальную форму на сайте», - рассказал Абиб Аджатаев.

Корреспондент siapress.ru попытался воспользоваться сайтом по назначению, однако алгоритм советует обратиться к терапевту вне зависимости от выбранных симптомов.

Впрочем, это не удивительно – именно врач общей практики проводит первичную диагностику и направляет пациентов к специалистам. Зачастую, без направления участкового терапевта попасть на прием к узкому специалисту невозможно.