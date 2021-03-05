Глава Сургутского района открыл новый хоккейный корт в Барсово

В поселке Барсово появился собственный крытый ледовый корт. Сооружение общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров приобрели в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма». Пропускная способность здания — до 30 человек в час. Есть в здании и теплые раздевалки, и санузел, и пункт выдачи коньков.

Открыть арену приехал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, известный интересом к спорту: он вручил директору Районного управления спортивных сооружений Алилу Шахшаеву хоккейную клюшку — и не отказал себе в удовольствии забить первую шайбу в ворота.

Первый матч прошел тут же — соревновались хоккеисты спортивной школы №2 и «Белые Тигры» Сургутского района. За игрой следили судьи Михаил Попов и Евгения Шемелина. Скоро здесь будет играть и собственная команда Барсово — корта не было, поэтому и местную сборную не формировали. По словам тренера Владимира Скородзиевского, теперь это будет исправлено: «Мы только дали объявление о наборе в секцию, а уже записалось порядка 15 человек. Планируем в ближайшее время начать тренировки».

Ажиотаж понятен: новый спортобъект, интересная игра и, что немаловажно, бесплатные занятия —все условия для того, чтобы встать на коньки. Прокат коньков, кстати, вскоре откроется: можно приходить и кататься. А летом корт будут использовать для футбола, волейбола и других подвижных игр.

К слову, это не единственное новое спортивное сооружение для барсовчан: ранее здесь уже открыли спорткомплекс и киберарену. По словам Андрея Трубецкого, корт — удачное дополнение к ним. При этом останавливаться на нем в Барсово не планируют: «Здесь же рядом скоро должен появиться экстрим-парк, — комментирует глава Сургутского района. — Главное, чтобы все это пользовалось спросом и было на пользу. Для развития культурной и спортивной жизни мы делаем все возможное».