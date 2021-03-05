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Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на праздничные выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 марта? // АФИША

В жизнь сургутян наконец-то возвращаются культурные мероприятия (в кой-то веки, не онлайн). Хотя и дистанционные эвенты все еще имеют место быть. По такому случаю siapress.ru возобновляет традиционную афишу на выходные дни.

Суббота, 6 марта

Мастер-класс «Цветы для любимых»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 11.00/13.00/15.00.

Арт-субботники возвращаются в жизнь горожан, поэтому перед Международным женским днем сотрудники Сургутского художественного музея предлагают научиться делать цветы для своих мам, бабушек и сестер.

Телефон для справок – 51-68-11, 51-68-13. Стоимость: 150 рублей для детей, 250 для взрослых. Занятие рекомендовано для посетителей старше 10 лет.

«Масленичный квартирник»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира 33/1, главный вход, цокольный этаж. Время: 20.00.

Весна – это не только 8 Марта, но и Масленица! Для тех, кому гендерные праздники не по душе, «Летучий театр» приглашает на масленичный квартирник «Ктовочтогораздочка». Авторы совместили элементы стендапа, живую музыку, импровизацию и театральный капустник, поэтому остаткам зимней не останется шансов.

Телефон для справок – +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей.

Антология монологов «Мы - женщины»

Место проведения: YouTube-канал ГКЦ «Строитель». Время: 19:00.

Участники творческой лаборатории «Кулисы» в шутливой форме расскажут о тайнах прекрасной половины человечества и покажут интересные женские образы в шутливых историях, которые имеют место быть в нашей жизни.

Мероприятия рекомендовано для зрителей старше 12 лет.

Лекция «Мифы о сне»

Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4, а также сообщество ЮНТИ во «ВКонтакте». Время: 18.30.

ЮНТИ продолжает ряд занимательных лекций, поэтому в этот раз врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины и заместитель главного редактора портала «Нейроновости» Анна Хоружая расскажет о сновидениях и о других вещах, связанных с ночным отдыхом.

Телефон для справок – 8 (3462) 711-201. Мероприятие пройдет в смешанном формате.

Воскресенье, 7 марта

Занятие «Часы для красы, а время – по солнышку»

Место проведения: улица Просвещения, 7, Купеческая усадьба. Время: 12.00.

Специалисты краеведческого приглашают познакомиться с образами часов разных эпох, с принципом работы этих механизмов, каковы были ранние будильники и как световой день влиял на жизнь сургутян.

Телефон для справок и заявок – 24-44-72.

Концерт коллектива татарской культуры «Сандугач»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 13.00/16.00.

Творческий коллектив «Сандугач» поможет окунуться в древние традиции татар и почувствовать их любовь к родине, послушав замечательные песни и зарядившись энергией от задорных танцев. Татарские мотивы точно пробудят в вас ощущение тепла и уюта.

Телефон для справок – 24-37-21. Цена билета: 300 рублей.

Понедельник, 8 марта

Пластический спектакль «Комедия любви или 33 несчастья»

Место проведения: ЦКиД «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 17.00.

Ваше холодное сердце, кажется, не растопить даже такой теплый март? Что ж, скорее всего вам стоит посетить спектакль театра «Гротеск» – вас не только заставят посмеяться от души, но и прочувствовать всю иронию мира влюбленных.

Телефон для справок – 677-112. Цена билета: 400 рублей. Рекомендовано для посетителей старше 16 лет.


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05 марта в 08:48, просмотров: 1936, комментариев: 0
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