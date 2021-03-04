Российские частные инвесторы стали чаще вкладывать в привилегированные акции Сургутнефтегаза

Привилегированные акции Сургутнефтегаза вошли в топ-10 популярных российских ценных бумаг у частных инвесторов. По данным Московской биржи доля «префов» сургутского гиганта увеличилась с семи до восьми процентов.

Первое место по популярности среди российских бумаг удержали акции «Газпрома». Также в десятке бумаги «Норникеля», «Сбера», «Аэрофлота», «Лукойла», золотодобытчика «Полиметалл», ВТБ, Яндекса, Mail.ru Group.

Источник: quote.rbc.ru

Топ-10 популярных иностранных бумаг у частных инвесторов возглавила Tesla. Данные Московской биржи публикует РБК.

Эксперты отмечают также, что количество физических лиц, открывших брокерские счета на бирже, за февраль 2021 года увеличилось на рекордные 883,4 тысячи человек.