Дума Сургута останется без зампредседателя до формирования следующего созыва

Парламентарий Артем Кириленко подал в отставку. Об этом стало известно сегодня, 4 марта, на заседании думы Сургута. Депутаты решение о досрочном прекращении полномочий поддержали единогласно.

Напомним, его уход из городского парламента связан с переходом на работу в администрацию. Сам Артем Кириленко заявил, что своих избирателей не оставит без внимания: «У меня помощники работают активно на избирательном участке. Конечно, у них статус изменится в связи со сложением моих полномочий, но я думаю, мы продолжим совместно взаимодействовать. Решение многих вопросов зависит от тесного контакта с администрацией города и управляющими компаниями – здесь ничего не поменяется. Поэтому до выборов этот вопрос мы сможем закрыть, я буду подключаться».

К слову, предстоящие депутатские выборы обусловили и то, что место вице-спикера думы останется пока никем незанятым. Это решение прокомментировала председатель думы Сургута Надежда Красноярова: «Уже смысла нет кого-то выбирать, потому что буквально несколько месяцев работы осталось нынешнему созыву. Понятно, что я буду работать до сентября, до конца срока, но там уже каникулы начинаются. Смысла нет срывать какого-то человека с рабочего места. И ради чего? Мы понимаем, что для того, чтобы устроиться на муниципальную должность нужно месяц как минимум собирать бумажки. У меня еще есть три заместителя».