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​Кресло вице-спикера думы Сургута останется пустым после ухода Артема Кириленко

Дума Сургута останется без зампредседателя до формирования следующего созыва

​Кресло вице-спикера думы Сургута останется пустым после ухода Артема Кириленко
Фото: siapress.ru

Парламентарий Артем Кириленко подал в отставку. Об этом стало известно сегодня, 4 марта, на заседании думы Сургута. Депутаты решение о досрочном прекращении полномочий поддержали единогласно.

Напомним, его уход из городского парламента связан с переходом на работу в администрацию. Сам Артем Кириленко заявил, что своих избирателей не оставит без внимания: «У меня помощники работают активно на избирательном участке. Конечно, у них статус изменится в связи со сложением моих полномочий, но я думаю, мы продолжим совместно взаимодействовать. Решение многих вопросов зависит от тесного контакта с администрацией города и управляющими компаниями – здесь ничего не поменяется. Поэтому до выборов этот вопрос мы сможем закрыть, я буду подключаться».

К слову, предстоящие депутатские выборы обусловили и то, что место вице-спикера думы останется пока никем незанятым. Это решение прокомментировала председатель думы Сургута Надежда Красноярова: «Уже смысла нет кого-то выбирать, потому что буквально несколько месяцев работы осталось нынешнему созыву. Понятно, что я буду работать до сентября, до конца срока, но там уже каникулы начинаются. Смысла нет срывать какого-то человека с рабочего места. И ради чего? Мы понимаем, что для того, чтобы устроиться на муниципальную должность нужно месяц как минимум собирать бумажки. У меня еще есть три заместителя».


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Сегодня в 18:08, просмотров: 253, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 18:42
Т.е. получается приблизительно так, как и в природе - у пациента отказывает одна почка, а вместо неё функции берётся выполнять, например, мозг? Трэш какой-то
Влад Корней
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Сегодня в 19:13
Неудивительно будет если он займёт место первого заместителя главы!
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