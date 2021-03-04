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​Сургутяне смогут летать на Алтай

«ЮТэйр» возобновляет рейс Сургут-Барнаул

​Сургутяне смогут летать на Алтай
Коллаж: siapress.ru

Полететь в отпуск на Алтай смогут сургутяне в этом году: авиакомпания «ЮТэйр» объявила о возобновлении рейса Сургут-Барнаул с 30 марта.

«Полеты по направлению будут выполняться по вторникам и субботам на самолете ATR-72. Время вылета из Сургута в 15.40, из Барнаула — в 21.20», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Попасть на Алтай можно будет почти за три часа полета по цене от 4,7 тысячи рублей.

«Utair продолжает развивать программу прямых перелетов между регионами по доступным ценам без пересадок в Москве. Чтобы связать самые крупные города Западной Сибири с Алтайским краем, в январе в 2021 года мы возобновили рейс в Барнаул из Омска, и теперь начинаем летать туда из Сургута», — комментирует новость президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 64, комментариев: 0
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