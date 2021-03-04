Из-за неисправности самолета в аэропорту Сургута задержали рейс в Краснодар

Сегодняшний рейс в Краснодар отправился из аэропорта Сургута с задержкой: по сообщению Сургутской транспортной прокуратуры, на рейс авиакомпании «ЮТэйр» были зарегистрированы 118 пассажиров, в том числе 24 несовершеннолетних — им пришлось ждать замены «Боинга» на другой, поскольку в самолете обнаружили вмятину под передним багажным отделением.

Отметим, что сегодня задержки рейсов ожидают еще и тех, кто планирует улететь в Махачкалу: судя по онлайн-табло сургутского аэропорта, они вылетят на два часа позже запланированного — не в 16.55, а в 19 часов.