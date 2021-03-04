Депутаты сургутской думы рассмотрели возможность безвозмездной передачи здания

На очередных депутатских слушаниях в сургутской городской думе общественная организация «Духовное управление мусульман ХМАО-Югры» затронула вопрос, касающийся безвозмездной передачи недвижимости в пользу религиозной организации. Речь идет о мечети, расположенной в районе Черного мыса по адресу ПСО-34 дом 31 общей площадью 70.5 м². Со слов заместителя главы города Николая Кривцова, изначально половина строения принадлежала частному лицу, который пожертвовал ее сургутским мусульманам. Вторая часть находится в пользовании администрации Сургута, и чтобы спасти от участи демонтажа, поступило решение о полной приватизации религиозной организацией.

Данное предложение на рассмотрение вынес Евгений Доронин, председатель комитета по управлению имуществом: «Здание, находящееся в муниципальной собственности, может быть пожертвовано некоммерческим организациям на общественно-полезных началах». Также Доронин сослался на законодательство РФ, которое позволит администрации города передать в полное пользование обсуждаемую недвижимость.

Свои опасения высказал депутат Владимир Болотов, который указал на коммерческую деятельность рядом с имеющейся мечетью на пересечении Набережного проспекта и улицы Никольской: «Я не против пожертвований, но должно быть все организованно, — сказал парламентарий. — Для начала наведите порядок на муниципальной территории, которая уже принадлежит религиозной организации. Закройте неположенные въезды, уберите несанкционированные объекты, организуйте контроль над торговыми точками. Чего там только нет, начиная от кафе и заканчивая парикмахерскими с павильонами торгующих мясом».

По итогам депутаты отложили принятие решения до следующих слушаний, в котором предлагающие должны предоставить изменения в соответствии с вносимыми правками.