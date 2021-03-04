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​В Сургуте может появиться новая мечеть

Депутаты сургутской думы рассмотрели возможность безвозмездной передачи здания

​В Сургуте может появиться новая мечеть
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На очередных депутатских слушаниях в сургутской городской думе общественная организация «Духовное управление мусульман ХМАО-Югры» затронула вопрос, касающийся безвозмездной передачи недвижимости в пользу религиозной организации. Речь идет о мечети, расположенной в районе Черного мыса по адресу ПСО-34 дом 31 общей площадью 70.5 м². Со слов заместителя главы города Николая Кривцова, изначально половина строения принадлежала частному лицу, который пожертвовал ее сургутским мусульманам. Вторая часть находится в пользовании администрации Сургута, и чтобы спасти от участи демонтажа, поступило решение о полной приватизации религиозной организацией.

Данное предложение на рассмотрение вынес Евгений Доронин, председатель комитета по управлению имуществом: «Здание, находящееся в муниципальной собственности, может быть пожертвовано некоммерческим организациям на общественно-полезных началах». Также Доронин сослался на законодательство РФ, которое позволит администрации города передать в полное пользование обсуждаемую недвижимость.

Свои опасения высказал депутат Владимир Болотов, который указал на коммерческую деятельность рядом с имеющейся мечетью на пересечении Набережного проспекта и улицы Никольской: «Я не против пожертвований, но должно быть все организованно, — сказал парламентарий. — Для начала наведите порядок на муниципальной территории, которая уже принадлежит религиозной организации. Закройте неположенные въезды, уберите несанкционированные объекты, организуйте контроль над торговыми точками. Чего там только нет, начиная от кафе и заканчивая парикмахерскими с павильонами торгующих мясом».

По итогам депутаты отложили принятие решения до следующих слушаний, в котором предлагающие должны предоставить изменения в соответствии с вносимыми правками.


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04 марта в 13:52, просмотров: 2058, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
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04 марта в 14:18
Странная позиция у некоторых депутатов. Очень странная, можно сказать что отказывая или тормозя появлению новой мечети, косвенно толкают в руки фанатиков тех, правоверных которые желали бы посещать мечеть. Фанатикам и экстремистов для изучения и проповедям не нужны мечети. Мечеть нужна правоверным, тем которые хотят услышать и понять то, о чем говорил Всевышний.
Я бы даже сказал больше. На лицо проявление ксенофобии со стороны части депутатского корпуса. Мы все видим как в городе возводятся церкви и храмы. Хотя не факт что большинство жителей города относят себя к православным. Уже не говоря о верующих посещающих на постоянной основе. Количество же мусульманского вероисповедания растет. Дальше надо говорить? Или сами все понимаете к чему это ведет?!
Мое личное мнение:
Помимо того что хотели передать , необходимо выделить еще земельный участок под строительство мечети. Ни как не окраине города...
Alkonowa1ow
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04 марта в 16:04
Да, не должно быть перекоса в строительстве культовых сооружений в пользу одной из конфессий. Учитывая, что мечеть на Набережном проспекте в дни мусульманских праздников переполнена верующими и фактически в районе мечете создаётся автомобильный коллапс, то на ПСО надо передать недвижимость без всяких условий. Что касается новой мечети, то это дело на усмотрение мусульманской общины. Тем не менее о резервировании земельного участка ГА надо подумать сейчас.
Дммтрий
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04 марта в 16:26
Кто ж мечети в промзоне ставит?
Колян - добрая душа! Нате вам тоже, чё нам не ниже....
Не позорьте Сургут! Выделите мечети достойное место, в достаточном количестве!
Азербайджанцы вас нефть обучили качать, уму разуму научили.. Стрёмно!
Вам и Исус требуется исключительно для пиара, нехристи чёртовы!... прости Господи за слова крамольные, за глупость человеческую!
Alkonowa1ow
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04 марта в 17:51
Соборная мечеть должна быть архитектурным украшением города и место ее в центре города. Как нет места? Но это вопрос к тем, кто разрешил зарезервированные участки для общественных центров, заполнить ТРК и жильём. Мечеть должна быть в центральной части города, однозначно. Возьмём ту же столицу нашей страны. Соборную мечеть построили рядом с СК «Олимпийский» на проспекте Мира. А что у нас на пойме только НТЦ будет и ЖК «Пойма». Местечко для Мечети можно изыскать рядом с объездной дорогой. По крайней мере будет и парковка и вид с Оби на архитектурный комплек мечети. Хотя было разумно вместо ЖК «Возрождение» построить мечеть. Но поезд давно ушёл.
Wiking5
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04 марта в 18:18
Мечеть конечно надо для мусульман и действительно недалеко от центра и обеспечить подьезд и парковку. Господин Болотов сморозил насчет кафе и торговли мясом глупость, большую глупость-там мусульмане в праздники свои покупают положенное им по религии мясо, в своем кафе где нет запрещенного для них алкоголя и других вещей спокойно пообщаться сами по себе. Не надо трогать чужие обычаи и тем самым подождать фанатизм.
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